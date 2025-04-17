Нейросеть посчитала, когда Европа перестанет быть белой

Созданный Маском искусственный интеллект Grok предсказал, когда белые жители Европы станут меньшинством в своих странах. Это может произойти в ближайшие десятилетия: снижение рождаемости и безудержный рост миграции кардинально меняют этнический состав населения континента.

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Grok использовал данные исследований о текущем числе белого населения. В Германии и Франции оно составляет 77 процентов, в Испании и Италии - 83 процента, а в Швеции рекордно низкие 65 процентов. На основе демографических прогнозов искусственный интеллект предсказал даты, когда белые станут меньшинством - то есть их число составит менее половины населения.

В Швеции это произойдет в районе 2035 года. В 2055-2065 годах придет очередь Британии, Германии и Франции. Южная Европа - Италия и Испания - смогут сопротивляться дольше всех - до 2085 года.

Grok делает неутешительный вывод: "Если не произойдет каких-либо серьезных изменений в политике или непредвиденных событий, в Европе белые люди станут меньшинством к 2080 году".

Главной причиной этих тенденций является рекордно низкая рождаемость. В большинстве западноевропейских стран они ниже уровня воспроизводства, который должен составлять 2,1 ребенка на женщину. В Германии, Италии и Испании этот коэффициент составляет около 1,5. В Швеции, по данным исследований, каждая четвертая женщина не хочет иметь детей. Вымирание белых европейцев усугубляется ростом миграции. По данным Евростата, из 449 млн человек, живущих в ЕС, 10 процентов, родились за пределами Евросоюза.