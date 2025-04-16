Apple изменила рекламу iPhone из-за провала фирменного ИИ

Технологический гигант Apple, по всей видимости, скорректировал свою маркетинговую стратегию для новой линейки iPhone 16 и других продуктов на фоне задержки запуска ключевых функций Apple Intelligence. Изначально, глобальная рекламная кампания iPhone 16 и iPhone 16 Pro строилась вокруг слогана «Hello, Apple Intelligence» («Привет, Apple Intelligence»), однако, теперь компания повсеместно заменила его на более сдержанное «Built for Apple Intelligence» («Создано для Apple Intelligence»). Примечательно, что новый слоган часто печатается шрифтом меньшего размера. Об этом сообщает издание MacRumors.

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В СМИ считают, что данное изменение является признанием неготовности функций Apple Intelligence к немедленному запуску. Смещая акцент на «Built for Apple Intelligence», Apple подчеркивает будущую поддержку интеллектуальных функций, вместо их наличия на старте продаж.

Изменения затронули не только iPhone. Реклама iPad и Mac, ранее также использовавшая слоган «Hello, Apple Intelligence», теперь демонстрирует «Built for Apple Intelligence». Более того, наблюдается увеличение количества рекламных материалов iPhone 16, включая наружную рекламу, где упоминание Apple Intelligence полностью отсутствует.

Apple впервые анонсировала Apple Intelligence на конференции WWDC 2024 в июне, представив в том числе персонализированную Siri, запуск которой был запланирован в течение года. Изначально предполагалось, что функции станут доступны с обновлением iOS 18.4. Однако, в прошлом месяце компания сообщила о необходимости дополнительного времени на разработку, обозначив новый, размытый срок запуска – «в течение ближайшего года».

По мнению ряда авторитетных «Apple-изданий» и обозревателей, фактический запуск Apple Intelligence может быть отложен до 2026 года и появится лишь в цикле iOS 19.