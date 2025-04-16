Телескоп Уэбба сфотографировал умирающую звезду

Европейское космическое агентство представило завораживающее изображение, сделанное при помощи космического телескопа Уэбба. На нем запечатлено то, что выглядит как одна большая яркая звезда. Однако на самом деле телескоп сфотографировал сразу две звезды.

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В частности, на снимке запечатлены газ и пыль, которые выбросила в открытый космос умирающая звезда под названием NGC 1514. Она находится в созвездии Тельца примерно в 1500 световых годах от Земли. Сфотографировать ее удалось в среднем инфракрасном диапазоне.

Особое внимание исследователей привлекли кольца вокруг звезды. Они видны только в инфракрасном спектре. Телескопу Уэбба удалось запечатлеть их, но на снимке кольца выглядят как размытые комки, расположенные в запутанных узорах. Впрочем, снимки телескопа Уэбба все равно помогут изучить турбулентную природу этой "туманности".

"Эта картина формировалась по меньшей мере 4000 лет - и будет продолжать меняться в течение многих тысячелетий, - сообщает Европейское космическое агентство. - В центре снимка находятся две звезды, которые выглядят как одна и выделяются яркими дифракционными пиками. Звезды следуют по узкой, вытянутой девятилетней орбите и окутаны дугой пыли, представленной оранжевым цветом".

Умирающая звезда еще относительно недавно, по космическим меркам, была в несколько раз массивнее нашего Солнца. В своей паре она является лидером. Она уже отработала свое "топливо" и сбросила с себя внешние слои. Сейчас от нее осталось только горячее и компактное ядро.

Наблюдения телескопа Уэбба показывают, что туманность вокруг этой звезды лежит под углом 60 градусов, что делает ее похожей на банку. Однако ученые считают, что картина получилась неполной. Вероятно всего, говорят они, NGC 1514 имеет форму песочных часов с обрезанными концами.