Найден скрытый резерв энергии в природе

Ученые из Сингапура разработали простой способ получать электричество из капель дождя. Устройство с системой вертикальных трубок оказалось способно преобразовывать более 10 процентов энергии падающей воды в электричество — на пять порядков больше, чем при традиционном методе непрерывного водного потока. Результаты опубликованы в журнале ACS Central Science.

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Установка работает по принципу поршневого потока: капли дождя попадают в узкие вертикальные каналы, где формируют чередующиеся участки воды и воздуха. Это усиливает разделение зарядов и позволяет извлекать больше энергии с каждой капли.

Конструкция состоит из водонапорной башни, металлической иглы и тонких трубок из проводящего полимера. Высота каждой трубки — 32 см, диаметр — всего 2 мм. При падении капель в такие трубки формируется чередующийся поток, который эффективно генерирует электричество.

В одном из экспериментов ученые подключили к системе четыре трубки и сгенерировали достаточно энергии, чтобы зажечь 12 светодиодов в течение 20 секунд. Это доказало, что даже малые осадки можно использовать как источник возобновляемой энергии.

По словам разработчиков, установка не требует особых условий и может работать на крышах зданий, собирая дождевую воду. В дальнейшем ее планируют адаптировать для городских систем, а также объединить с датчиками и автономной электроникой.