Ограничения США на чипы Nvidia H20 сыграли на руку Huawei

Ferra.ruиещё 1

Недавние экспортные ограничения США на поставку чипов Nvidia H20 в Китай могут открыть новые возможности для Huawei в секторе искусственного интеллекта (ИИ). H20 — это GPU, разработанный Nvidia специально для китайского рынка, но с меньшей вычислительной мощностью из-за прошлых американских санкций. Теперь же новые правила требуют от Nvidia получения лицензии для продолжения продаж, что может обойтись компании в $5,5 млрд.

Ограничения США на чипы Nvidia H20 сыграли на руку Huawei
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Эти ограничения, вероятно, подтолкнут китайские компании, такие как ByteDance и Tencent, к поиску альтернатив. Huawei, в свою очередь, активно продвигает собственные чипы Ascend 910C, которые уже тестируются крупными китайскими фирмами. По данным аналитиков, Ascend 910C достигает 60% производительности флагманского чипа Nvidia H100 в задачах ИИ, что делает его конкурентоспособным решением.

Эксперт Нори Чиу из Сингапура отмечает, что ограничения на H20 фактически стимулируют китайских клиентов переходить на чипы Huawei, что ускорит развитие её технологий.

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