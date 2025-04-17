Вращение Вселенной могло бы разрешить одну из главных загадок физики

Новая концепция предполагает, что небольшое вращение Вселенной может решить проблему «напряжения Хаббла» — расхождения в измерениях скорости расширения Вселенной. Это противоречие возникло из-за разных результатов двух методов измерения: один исследует раннюю Вселенную, а другой — близкие объекты, например, сверхновые. Скорости расширения космоса, таким образом, на разных расстояниях от нас составляют соответственно около 67 и 73 километров в секунду на мегапарсек.

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Физики из Венгрии и США добавили в модель Вселенной вращение, что позволило согласовать оба значения. Научная статья вышла в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Модель с вращением решает парадокс, не противореча текущим данным», — говорит астроном Иштван Сзапуди из Гавайского университета.

Вращение Вселенной, по расчетам, хотя бы на один оборот займет триллионы лет. Эта медлительность не создаст искривлений времени, но может объяснить некоторые другие аномалии, такие как направление вращения галактик.

Вращение может объяснить разницу в значениях расширения Вселенной, поскольку эффект вращения становится более заметным на больших расстояниях.

Исследование также, вслед за еще одной недавней публикацией, обсуждает гипотезу, что наша Вселенная может находиться в центре черной дыры в другой Вселенной, поскольку черные дыры тоже вращаются.

Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу авторы попробуют с помощью компьютерной модели — сделать это другим способом пока очень и очень сложно.