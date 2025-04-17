Найдено новое объяснение упадку культуры острова Пасхи

Сильная засуха на тихоокеанском Рапа-Нуи, больше известном как остров Пасхи, в XVI–XVII веках могла заставить местных жителей вкладывать меньше ресурсов в создание своих легендарных каменных монументов. Таковы выводы исследования, подготовленного для публикации в Nature, однако некоторые археологи оспаривают их.

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История Рапа-Нуи стала ярким примером катастрофы в результате нерационального использования ресурсов. По общепринятым представлениям, прибытие первых полинезийцев на крошечный остров в 1200-х годах привело к быстрому обезлесению, отчасти для поддержки строительства гигантских каменных статуй моаи и монументальных платформ, называемых аху. В этом сценарии стремительная деградация окружающей среды привела к демографическому коллапсу до прибытия европейцев в 1700-х годах. Заброшенные статуи остаются жутким предупреждением об опасности чрезмерной эксплуатации природы.

Однако в последнее время археологи оспаривают эту картину социального коллапса. В качестве альтернативного объяснения изменений в обществе Рапа-Нуи, включая отказ от строительства статуй, предлагаются экологические изменения — засуха. Но до сих пор не хватало ее прямых доказательств.

Авторы исследования проанализировали изотопы водорода в восковом покрытии древних листьев, сохранившихся в озерных отложениях за весь период заселения острова. Количество таких изотопов в листовом воске тесно связано с уровнем осадков, что дает ученым инструмент для оценки климатических изменений в далеком прошлом.

Данные о составе эпикутикулярного воска свидетельствуют о сильнейшем — до 900 мм в год — сокращении количества осадков между 1550-м и началом 1700-х годов. Для сравнения: засуха на Рапа-Нуи между 2010 и 2017 годами, которая серьезно подорвала запасы пресной воды, была вызвана уменьшением годовых осадков всего на 370 миллиметров.

Эти продолжительные засушливые условия совпали с серьезными изменениями в обществе Рапа-Нуи, включая сокращение монументальных скульптурных проектов, и, возможно, спровоцировали их, считают авторы исследования.

«Наша гипотеза не требует насильственной войны или демографического коллапса к 1600 году нашей эры, но дает разумное объяснение возможных причин межобщинных конфликтов, необходимости пространственной реорганизации и импульса для культурного развития на острове», — пишут они в препринте на EarthArXiv. «Засухи действительно случаются на Рапа-Нуи и могут быть очень серьезными», — подтвердил Дэниел Манн из Аляскинского университета в Фэрбенксе.

В 2008 году он и его коллеги сообщили о доказательствах засухи на острове до прибытия людей.

«Все эти годы я ждал, когда кто-нибудь продолжит эту работу. И они это сделали», — доволен геолог.

Однако археологи скептически относятся к тому, что засуха была основной причиной конфликтов или упадка.

«Они уточнили, когда эта засуха могла обрушиться на остров, их доказательства довольно весомы. Но я сомневаюсь в культурных выводах, которые они делают», — прокомментировал Дейл Симпсон из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.

Столь заметные изменения в количестве осадков должны были оказать влияние, но «неясно, какое именно», добавил археолог Карл Липо из Бингемтонского университета в Нью-Йорке. По его словам, нет доказательств пищевого стресса в скелетах периода засухи, зато есть свидетельства продолжения деятельности в каменоломнях, используемых для строительства моаи и аху после этого. Скорее, тот факт, что островитяне столкнулись с такой сильной засухой, «дополнительно свидетельствует о том, что рапануйцам приходилось мириться с изменениями на острове как из-за людей, так и из-за природных факторов».