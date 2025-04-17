Пользоваться Android 12 стало опасно

Корпорация Google прекратила выпускать патчи безопасности для операционной системы (ОС) Android 12. Об этом сообщает издание Android Authority.

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В актуальном бюллетене безопасности Android, который вышел в начале апреля, специалисты упомянули выход патчей для Android 13 и более поздних версий. В списке не оказалось Android 12 — позже источник в Google рассказал, что последние сервисные обновления для ОС выпустили в марте.

Специалисты Android Authority объяснили, что операционная система, вышедшая в 2021 году, больше не будет получать обновлений и патчей. Это означает, что пользоваться ею станет опасно — устройства под управлением Android 12 будет легче взломать.

При этом смартфоны под управлением старой ОС какое-то время будут получать патчи, но только от магазина приложений Google Play. Также некоторые производители смартфонов могут взять на себя инициативу по выпуску собственных обновлений. Так, Samsung часто выпускает апдейты даже для устаревших устройств.

В заключение журналисты сослались на собственную статистику от мая 2024 года, согласно которой Android 12 была установлена на 14,7 процента Android-смартфонов. Авторы призвали пользователей гаджетов обновить свои девайсы.

Ранее стало известно, что Android-смартфоны в случае их неиспользования будут перезагружаться раз в три дня. По словам журналистов 9to5Google, это усложнит взлом гаджетов.