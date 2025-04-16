Google столкнулась с коллективным иском на миллиарды долларов

В Великобритании подан коллективный иск против IT-гиганта Google, сумма требований превышает £5 млрд (около $6,6 млрд по курсу на 16 апреля 2025 года. – «Газета.Ru»). Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на материалы дела, поступившего в Апелляционный суд по вопросам конкуренции.

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Инициаторы иска обвиняют корпорацию в практически полном доминировании на рынке онлайн-поиска. Утверждается, что Google злоупотребляла своим положением, создавая препятствия для развития конкурирующих поисковых систем. По мнению истцов, такие действия позволили компании не только укрепить монопольное влияние, но и превратить собственную платформу в безальтернативное пространство для размещения поисковой рекламы, приносящее максимальную выгоду.

Юрист Ор Брук, представляющий интересы истцов, заявил, что Google использует свое положение лидера на рынках общего и рекламного поиска для искусственного завышения цен для рекламодателей.

В исковом заявлении также отмечается, что для ограничения конкуренции Google заключала соглашения с производителями смартфонов о предустановке Google Search и браузера Chrome на устройства Android. Кроме того, компания, как утверждается, выплачивала миллиарды долларов Apple за сохранение Google в качестве поисковой системы по умолчанию в браузере Safari, подчеркивает CNBC.