Багамские острова запретили посадки ракетных ступеней Falcon 9

Багамские острова временно запретили посадки первых ступеней ракет Falcon 9 на территории архипелага.

© Lenta.ru

Об этом со ссылкой на директора по коммуникациям правительства островного государства Латре Раминга сообщает РИА Новости.

«Правительство Багам через департамент экологического планирования и защиты объявило о приостановке всех посадок ракет SpaceX Falcon 9 в стране до завершения полного расследования последствий запусков», — говорится в заявлении чиновника.

По его словам, новые разрешения на посадки будут выдаваться после завершения их оценки экологического воздействия на окружающую среду архипелага.

В феврале издание Spaceflight Now заметило, что компания SpaceX впервые посадила первую ступень ракеты Falcon 9 в районе Багамских островов. Запуск миссии Starlink 10-12 состоялся 19 февраля и стал 21-м стартом, проведенным компанией в 2025 году. Первая ступень с обозначением B1080 опустилась на беспилотную платформу Just Read the Instructions у острова Эксума.