Найден «близнец» Млечного Пути

Международная группа ученых обнаружила самую отдаленную спиральную галактику из всех известных. Эта сверхмассивная система существовала всего через миллиард лет после Большого Взрыва. Несмотря на свою «молодость», она обладала удивительно зрелой структурой с центральной выпуклостью, большим звездообразующим диском и четко выраженными рукавами.

© NASA

Открытие сделали с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Оно позволяет лучше понять, как галактики формировались и эволюционировали в ранней Вселенной.

Раньше ученые предполагали, что для формирования спиральных галактик, таких как Млечный Путь, требуется несколько миллиардов лет. Согласно теории, в течение первого миллиарда лет своей жизни галактики являются маленькими, хаотичными и обладают неправильной формой.

Но телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл совершенно иную картину. Он сделал снимки в инфракрасном диапазоне, на которых видны массивные и хорошо структурированные галактики, возникшие на самом раннем этапе существования Вселенной.

Самой удаленной из известных спиральных галактик присвоили название Чжулонг. Название связано с китайской мифологией. Чжулонг – могущественный солнечный дракон, который, открывая и закрывая глаза, способствует смене дня и ночи.

Галактика оказалась «близнецом» Млечного Пути. Она обладала такими же формой, размерами и звездной массой. Ее диск простирался на более чем 60 тысяч световых лет, а массу оценили в более чем 100 миллиардов солнечных масс. Открытие поставило перед учеными вопрос, как такой объект мог сформироваться так быстро после Большого Взрыва, сообщает Astronomy & Astrophysics.

Ранее ученые нашли самую древнюю мертвую галактику. Ее свет шел к Земле 13 миллиардов лет. Объекту присвоили научное название RUBIES-UDS-QG-z7. Масса звезд в этой галактике в 15 миллиардов раз превышала массу Солнца. Но процесс звездообразования уже завершился.