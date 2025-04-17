В Сибири обнаружили уникальные изделия древних сварщиков

В Сибири во время раскопок ученые нашли уникальные изделия древних сварщиков. Подробности публикует портал «Дела».

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По информации издания, археологи обнаружили в Красноярском крае разнотипные железные ножи из могильника Пинчуга-6. В их числе оказались 35 предметов железных орудий труда. При этом, какому именно древнему сибирскому народу она принадлежит, еще не установлено.

Руководитель исследования Полина Сенотрусова рассказала, что все артефакты нашли в погребениях III — IV веков нашей эры: они носят на себе отпечаток культуры хунну, с которыми связана так называемая эпоха великого переселения народов в IV — VII веках.

Помимо ножей, тесел и скребков для обработки шкур, специалисты нашли уникальные для Сибири артефакты: миниатюрные молоточки для ювелирной работы и фрагменты кожаных поясов, декорированных двумя рядами круглых железных нашивок, с приваренной петелькой для крепления на обратной стороне.

По словам Сенотрусовой, сегодня это единственный известный пример использования довольно трудоемких сварочных технологий в II — V веках нашей эры в регионе.