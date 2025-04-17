Ученые изучили эволюционную степень одомашнивания собак

Вопрос о степени одомашненности домашних собак, особенно их умении выживать вне человеческого окружения, давно вызывает интерес ученых и зоологов. История о миниатюрной таксе Валери, которая исчезла на австралийском острове и прожила там более 500 дней, заставляет задуматься и о том, в какой степени четвероногие питомцы действительно зависят от хозяев.

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По словам исследователей, случай таксы Валери смог раскрыть множество аспектов того, насколько на самом деле одомашнены четвероногие друзья, а также кто из них более склонен к самостоятельной жизни.

Напомним, таксу Валери взяла с собой в отпуска семья австралийцев на остров Кенгуру. Во время отдыха собака внезапно пропала. Местные жители видели ее, но, чем больше проходило времени с момента её побега, тем больше собака отказывалась идти на контакт с людьми, а после исчезла. В течение первых нескольких месяцев владельцы опасались худшего, ведь Валери, по их словам, — очень домашняя собака, привыкшая к уюту и вниманию хозяев.

Через год после исчезновения Валери была снова замечена местными жителями на острове. Судя по всему, она не только смогла выжить без человеческой помощи, но и показала удивительную выносливость в дикой природе. Местная организация по спасению окружающей среды начала активные мероприятия по её обнаружению при помощи камер и капканов, чтобы в итоге вернуть собаку домой. Зоологи объясняют, что история Валери — не исключение, а скорее отражение того, что питомцы, несмотря на внешнюю мягкость и зависимость, могут обладать скрытыми навыками и инстинктами поведения, характерными для дикой природы.

История отношений человека с собаками насчитывает более 15 тысяч лет — именно столько прошло с момента первого зафиксированного факта одомашнивания. За это время собаки прошли длинный эволюционный путь, изменяясь как физически, так и поведенчески, в результате искусственного отбора.

«Мы стремились к формированию пород с определенными характеристиками — плоскими мордами у мопсов, сильными лапами у рабочих собак или красивой шерстью у шоу-особей. Однако рядом с этим развитие поведения и инстинктов, заложенных природой, не исчезло. Наоборот, многие черты остались, и в некоторых ситуациях проявляются особенно ярко», — рассказывают специалисты.

Один из наиболее интересных аспектов — то, что большинство современных собак всё ещё сохраняют адаптивные способности к выживанию в дикой природе. Оценки показывают, что примерно половина существующих в мире 500 миллионов собак — это уличные, бездомные или брошенные животные, которые, зачастую, ведут самостоятельную жизнь. Они питаются отходами, собирают пищу, охотятся и формируют стаи, чтобы повысить шансы на выживание.

По словам зоологов, такое поведение не удивительно, ведь предки домашних собак — волки. Их способности сохранились. Например, стремление к поиску пищи, навыки охоты, ориентация в окружающей среде, умение добывать еду в экстремальных условиях — все это заложено в их инстинктах и проявляется при определённых обстоятельствах.

Несмотря на верность и доверие, которое проявляют домашние собаки, их инстинкты зачастую сходны с дикими предками. Характерную для бездомных собак агрессивность, склонность к независимому поиску пропитания, способность к быстрому обучению новым условиям и адаптации — все это свидетельствует о том, что большинство домашних собак, в глубине души, — не так уж и далеки от своих предков.

Истории о бездомных и одичавших собаках, живущих в лесах, горах и на островах, превосходно иллюстрируют их удивительную способность к выживанию без участия человека.

«Жизнь на Чернобыльской АЭС — один из ярких примеров. После катастрофы 1986 года местные бездомные и бывшие домашние собаки оказались вынуждены приспосабливаться к новым условиям радиоактивной радиации, нехватке пищи и воды, и при этом демонстрировали феноменальную устойчивость. Несмотря на опасные факторы, эти животные успешно размножаются, образуют стаи и ведут свою жизнь, не завися от человеческой помощи», — рассказывают зоологи.

В то же время истории о верных собаках, нашедших путь домой, подтверждают, что при правильной подготовке и своевременных мерах большинство собак способны преодолеть трудности и сохранить свои связь с хозяевами.

Подчеркивается, что в условиях глобальных изменений климата, урбанизации и усиления человеческого воздействия на окружающую среду, границы между «своим» и «дикой природой» стираются. Специалисты предполагают, что в будущем человечество ждут новые открытия о невероятных способностях собак выживать, о том, как они могут снова вернуться к дикой жизни и каким образом это скажется на экосистемах и хозяйственной деятельности человека.