Раскрыта стоимость складного iPhone

Первый складной iPhone будет стоить от $2100 до $2300. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на инсайдера Instant Digital.

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Отмечается, что стоимость в пределах $2100-2300 (от 172 до 189 тыс. руб.) значительно выше, чем у ключевых конкурентов в лице Samsung Galaxy Z Fold6 ($1900) и Google Pixel 9 Pro Fold ($1800), а также почти вдвое дороже текущего флагмана компании iPhone 16 Pro Max, стартовая цена которого составляет $1199.

Ожидается, что iPhone Fold будет оснащен 5,5-дюймовым внешним экраном и 7,76-дюймовым складным дисплеем Samsung без выреза под фронтальную камеру, которую «спрячут» под экран. Устройство также получит жидкометаллический шарнир, превосходящий по прочности титановый, и будет иметь толщину 4,5–4,8 мм в раскрытом состоянии и 9–9,5 мм в сложенном.

По слухам, массовое производство складного iPhone запланировано на вторую половину 2027 года. Уже этой осенью Apple представит линейку iPhone 17, в которую войдет сверхтонкий iPhone 17 Air. Ожидается, что новинка придет на смену Plus-версии смартфона.