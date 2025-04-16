У побережья Антарктиды заметили необычных существ

Необычных существ заметили ученые у берегов Антарктиды. Это яркие «морские свинки», морские пауки размером с ладонь и морские бабочки. Наблюдения провели австралийские исследователи во время 60-дневного плавания через Южный океан к леднику Денмана. Некоторые из существ могут оказаться неизвестными науке.

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Главной задачей экспедиции стало изучение воздействия потепления моря на ледник. Он расположен примерно в 5000 км к югу от Австралии. С 1996 по 2017/18 годы он отступил на 5 км. Это самый быстро тающий ледник Восточной Антарктиды.

Также ученые обследовали морское дно и обнаружили там разнообразную экосистему. Одним из самых необычных ее обитателей стала морская свинка – разновидность морского огурца. Представители этого вида могут вырастать от 4 до 16 см. Морские свинки получили свое название из-за мягких, раздутых тел и коротких ножек.

Эти существа обитают на глубине от 1 до 6 км и питаются «морским снегом» - органическим материалом, который опускается с поверхности воды.

Также ученые описали морскую бабочку – разновидность морской улитки, которая при движении как будто «летит» в воде. Одна из особей, которую ученые назвали Клио, отложила яйца в одном из аквариумов. Специалисты смогли впервые пронаблюдать за их развитием в режиме реального времени.

В ходе экспедиции ученые собрали пробы морской воды у края ледника. Они намерены оценить ее температуру, соленость, содержание кислорода и уровень металлов. Это позволит лучше понять, сколько тепла поступает к шельфовому леднику, сообщает Live Science.

Ранее стало известно, что ледяной покров Антарктиды сократился на 16 млн квадратных километров за одно лето. По состоянию на февраль 2025 года, его площадь составила 2,02 млн км2. Рекордный минимум был зарегистрирован в 2018 году 1,8 млн км2. Ученые предупредили, что климатические изменения в Антарктиде могут повлиять на климат всей планеты.