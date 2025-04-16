Впервые представлен замок со сканером вен

Huawei представила первый в мире дверной замок с использованием биометрической идентификации по рисунку вен ладони под названием Huawei Smart Door Lock 2. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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Основой инновации стала система распознавания вен ладони, основанная на искусственном интеллекте. В паре с ней работает высокоточный датчик «Кошачий глаз», оснащенный ночным видением и широким углом обзора. Кроме того, замок интегрируется с экосистемой Huawei благодаря HarmonyOS 5.

Smart Door Lock 2 помимо считывания вен ладони предлагает множество других способов открытия: по отпечатку пальца, с помощью NFC, цифрового кода, физического ключа или распознавание лица, в зависимости от выбранной модели, которых четыре.

Три из четырех моделей оснащены конструкцией Push-Pull для автоматического открытия и закрытия дверей, а флагманская Ultra-версия пока полноценно не представлена.

Отмечается, что технология идентификации по венам ладони превосходит традиционные методы распознавания лица или отпечатков пальцев по уровню надежности, поскольку уникальный узор вен практически невозможно подделать. Это, по заявлениям Huawei, делает Smart Door Lock 2 одним из самых защищенных решений на рынке.

Стоимость замков линейки Huawei Smart Door Lock 2 пока не раскрывается.