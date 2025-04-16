Обнаружена книга c переплетом из человеческой кожи

В музее Мойс-Холл в Бери-Сент-Эдмундсе (графство Саффолк, Англия) обнаружена редкая книга с переплетом из человеческой кожи, предположительно принадлежащей Уильяму Кордеру — одному из самых известных убийц в истории Великобритании.​

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Книга, посвященная убийству Марии Мартен в 1827 году, была найдена на полке в офисе музея. В отличие от ранее известного экземпляра, полностью переплетенного в человеческую кожу, новая находка имеет кожаные вставки только на корешке и углах. Визуальное сравнение кожи обеих книг указывает на их идентичность, что подтверждает предположение об их общем происхождении.​

История Уильяма Кордера получила широкую огласку в XIX веке. Он был осужден за убийство Марии Мартен, тело которой было найдено в Красном амбаре после того, как ее мачеха сообщила о тревожных снах, указывающих на место захоронения. Кордера арестовали в Лондоне, судили в Бери-Сент-Эдмундсе и публично повесили в 1828 году перед толпой из 7 000–20 000 человек. После казни его тело было анатомировано, а кожа использована для переплёта отчета об убийстве.​

Новая находка проливает свет на практики XIX века, когда из тел казненных преступников изготавливались предметы, предназначенные для публичного обозрения или использования. Это вызывает вопросы об этических нормах того времени и отношении к человеческим останкам.​

Музей Мойс-Холл планирует провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить происхождение кожи и установить точную историю книги. Обнаружение этой книги предоставляет уникальную возможность для изучения исторических практик и их влияния на современное общество.