Обнаружена книга c переплетом из человеческой кожи

В музее Англии обнаружили книгу XIX века c переплетом из человеческой кожи
В музее Мойс-Холл в Бери-Сент-Эдмундсе (графство Саффолк, Англия) обнаружена редкая книга с переплетом из человеческой кожи, предположительно принадлежащей Уильяму Кордеру — одному из самых известных убийц в истории Великобритании.
Книга, посвященная убийству Марии Мартен в 1827 году, была найдена на полке в офисе музея. В отличие от ранее известного экземпляра, полностью переплетенного в человеческую кожу, новая находка имеет кожаные вставки только на корешке и углах. Визуальное сравнение кожи обеих книг указывает на их идентичность, что подтверждает предположение об их общем происхождении.
История Уильяма Кордера получила широкую огласку в XIX веке. Он был осужден за убийство Марии Мартен, тело которой было найдено в Красном амбаре после того, как ее мачеха сообщила о тревожных снах, указывающих на место захоронения. Кордера арестовали в Лондоне, судили в Бери-Сент-Эдмундсе и публично повесили в 1828 году перед толпой из 7 000–20 000 человек. После казни его тело было анатомировано, а кожа использована для переплёта отчета об убийстве.
Новая находка проливает свет на практики XIX века, когда из тел казненных преступников изготавливались предметы, предназначенные для публичного обозрения или использования. Это вызывает вопросы об этических нормах того времени и отношении к человеческим останкам.
Музей Мойс-Холл планирует провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить происхождение кожи и установить точную историю книги. Обнаружение этой книги предоставляет уникальную возможность для изучения исторических практик и их влияния на современное общество.