Не только Кэти Перри: какие еще звезды летали на Blue Origin

Агентство Blue Origin стало одним из крупнейших игроков на рынке космического туризма. На днях компания вновь попала в новостные заголовки: среди селебрити-пассажиров очередной миссии оказалась поп-звезда Кэти Перри. Но Blue Origin предлагает рейсы не только артистам. Портал space.com рассказал, какие другие знаменитости побывали в космосе на корабле агентства.

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Джефф Безос и Уолли Фанк

История туристических полетов Blue Origin началась 20 июля 2021. Безос лично отправился на космос в составе миссии NS-16, одновременно и исполнив давнюю мечту, и ознаменовав наступление новой эпохи в истории космического туризма. Помимо этого, к нему присоединилась Уолли Фанк — легендарная астронавт и летчица.

Уильям Шатнер

90-летний актер Уильям Шатнер, сыгравший капитана Кирка в оригинальном сериале «Звездный путь», стал самым пожилым человеком, побывавшем в космосе, благодаря миссии NS-18 13 октября 2021. Он побил рекорд Фанк, которой на момент полета было 82 года. Полет Шатнера позволил его карьере пройти полный круг: человек, игравший Кирка, наконец смог увидеть космос своими глазами.

Коби Коттон

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Звезда YouTube Коби Коттон (Dude Perfect) побывал в космосе на борту NS-22 4 августа 2022. Его полет был первым среди подобного рода инфлюенсеров — благодаря ему космосом смогла заинтересоваться более юная аудитория.

Эд Дуайт

Эд Дуайт — первый темнокожий астронавт США, отобранный по программе военно-воздушных сил. А теперь, спустя более чем 60 лет, 90-летний Дуайт присоединился к команде миссии NS-25 19 мая 2024 года.

Эмили Каландрелли

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Каландрелли, ведущая ТВ-шоу Emily’s Wonder Lab и бывшая инженер Массачусетского технологического института, стала 100 женщиной в космосе. Она была частью экипажа NS-28 22 ноября 2024.