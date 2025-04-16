Системные требования Android 15 обновили

Корпорация Google обновила минимальные технические требования для установки операционной системы (ОС) Android 15. Об этом стало известно изданию Android Authority.

© Lenta.ru

Начиная с новых версий Android 15, которая впервые вышла в 2024 году, для обновления или первой установки ОС на смартфоне будет необходимо выделить минимум 32 гигабайта свободного места. Журналисты медиа отметили, что первые версии Android 15 можно было установить на устройства, имеющие всего 16 гигабайт встроенной памяти.

В материале говорится, что Android 14 и 13 были доступны на смартфонах с минимум 16 гигабайт встроенной памяти. Android 12, которая появилась в 2021 году, можно было установить на устройства с 8 гигабайтами встроенной памяти.

«Видимо, в Google считают, что установка ОС на смартфоны с маленьким накопителем может навредить пользовательскому опыту», — отметили специалисты.

Авторы Android Authority объяснили, что Google не может заставить производителей смартфонов отказаться от выпуска устройств определенной конфигурации, так как ее ОС базируется на проекте с открытым исходным кодом (Android Open Source Project). Но Google-сервисы являются проприетарными, поэтому компания может просто ограничить их доступ на телефонах с 16 гигабайтами памяти.

Ранее корпорация Samsung прекратила выпуск обновления Android 15, которое вышло в начале апреля. Журналисты издания ArsTechnica полагают, что развертывание апдейта приостановили из-за найденных ошибок.