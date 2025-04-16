Космическое происхождение воды на Земле поставили под сомнение

Найдены доказательства, опровергающие космическое происхождение воды на Земле
Исследователи из Оксфордского университета совершили неожиданное открытие, которое ставит под сомнение устоявшиеся теории о происхождении воды на Земле. Статья о нем вышла в журнале Icarus.
Вода, как известно, состоит из водорода и кислорода. Происхождение первого элемента таблицы (а значит, и воды) на нашей планете долгое время оставалось предметом споров. Принято считать, что необходимый водород был доставлен астероидами из космоса в первые ~100 миллионов лет существования Земли. Однако новые данные опровергают эту гипотезу.
Геофизики проанализировали найденный в Антарктиде метеорит LAR 12252 редкого типа энстатитовый хондрит, схожего по составу с ранней Землей (4,55 миллиарда лет назад). Они использовали метод рентгеновской спектроскопии ближнего края поглощения на синхротроне Diamond Light Source в Оксфордшире.
«Мы были невероятно взволнованы, когда анализ показал наличие сероводорода в образце — просто не там, где мы ожидали. Поскольку вероятность того, что этот сероводород появился из-за земного загрязнения, крайне мала, наше исследование предоставляет важные доказательства в пользу теории о том, что вода на Земле имеет местное происхождение — она образовалась естественным образом из материала, из которого состоит наша планета», — пояснил аспирант факультета наук о Земле Оксфордского университета Том Барретт, ведущий автор исследования. «Фундаментальный вопрос для планетологов — как Земля приобрела свой современный облик. Теперь понятно, что материал, из которого сформировалась наша планета (и который можно изучать с помощью этих редких метеоритов), содержал гораздо больше водорода, чем считалось ранее. Это подтверждает идею, что образование воды на Земле было естественным процессом, а не результатом бомбардировки гидратированными астероидами уже после формирования планеты», — добавил его соавтор, доцент Джеймс Брайсон.