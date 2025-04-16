Космическое происхождение воды на Земле поставили под сомнение

Исследователи из Оксфордского университета совершили неожиданное открытие, которое ставит под сомнение устоявшиеся теории о происхождении воды на Земле. Статья о нем вышла в журнале Icarus.

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Вода, как известно, состоит из водорода и кислорода. Происхождение первого элемента таблицы (а значит, и воды) на нашей планете долгое время оставалось предметом споров. Принято считать, что необходимый водород был доставлен астероидами из космоса в первые ~100 миллионов лет существования Земли. Однако новые данные опровергают эту гипотезу.

Геофизики проанализировали найденный в Антарктиде метеорит LAR 12252 редкого типа энстатитовый хондрит, схожего по составу с ранней Землей (4,55 миллиарда лет назад). Они использовали метод рентгеновской спектроскопии ближнего края поглощения на синхротроне Diamond Light Source в Оксфордшире.