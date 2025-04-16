Названы сроки затопления Мальдив и Вьетнама

Ученые предупредили, что к 2050 году Мальдивы и Вьетнам уйдут под воду
Март текущего года побил рекорд, поскольку были зарегистрированы самые высокие температуры, которые когда-либо фиксировались за весь период метеонаблюдений.
Ученые опасаются, что такие изменения климата приведут к ускоренному таянию ледников. При этом отмечается, что уровень ледниковой шапки на Северном полюсе уже достиг рекордно низких значений.
Этот результат ускоренного таяния. Ученые установили, что занимающие 10% поверхности Земли ледники ежегодно теряют около 9 тысяч гигатонн покрова. Это сопоставимо со столетиями образования льда.
Образовавшаяся в результате таяния пресная вода играет важную роль в регулировании глобальной температуры, а также сказывается на уровне моря.
Ученые опасаются, если в результате таяния ледников уровень моря будет подниматься ежегодно на 1 миллиметр, уже к 2050 году затопит Вьетнам, Мальдивы и Сейшельские острова.