Названы сроки затопления Мальдив и Вьетнама

Март текущего года побил рекорд, поскольку были зарегистрированы самые высокие температуры, которые когда-либо фиксировались за весь период метеонаблюдений.

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Ученые опасаются, что такие изменения климата приведут к ускоренному таянию ледников. При этом отмечается, что уровень ледниковой шапки на Северном полюсе уже достиг рекордно низких значений.

Этот результат ускоренного таяния. Ученые установили, что занимающие 10% поверхности Земли ледники ежегодно теряют около 9 тысяч гигатонн покрова. Это сопоставимо со столетиями образования льда.

Образовавшаяся в результате таяния пресная вода играет важную роль в регулировании глобальной температуры, а также сказывается на уровне моря.

Ученые опасаются, если в результате таяния ледников уровень моря будет подниматься ежегодно на 1 миллиметр, уже к 2050 году затопит Вьетнам, Мальдивы и Сейшельские острова.