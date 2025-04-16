Apple признала официально устаревшим культовый iPhone

Компания Apple добавила в список винтажных устройств компьютер Mac mini 2018 года и культовый iPhone 6s. Об этом сообщает портал MacRumors.

Попадание в список винтажных устройств Apple означает ограниченную возможность их обслуживания и ремонта в сертифицированных компанией сервисных центрах. Согласно политике Apple, продукт считается винтажным спустя пять лет после прекращения его продаж. Для таких устройств ремонт возможен лишь в случае наличия необходимых запчастей. По истечении семи лет продукт переходит в категорию устаревших, и его обслуживание в магазинах Apple и авторизованных сервисных центрах и вовсе прекращается.

iPhone 6s был представлен в 2015 году, но продолжал выпускаться вплоть до 2018 года. Смартфон предлагал процессор Apple A9, улучшенный алюминиевый корпус, который не гнулся в отличие корпуса iPhone 6, а также технологию 3D Touch, распознающую силу нажатия на экран. Кроме того, iPhone 6s стал последним флагманским смартфоном компании с разъемом для наушников.

Mac mini 2018 года является последним компьютером этой линейки на базе процессора Intel, так как последующие мини-ПК Apple оснащались чипами M-серии. Устройство оснащалось четырех- и шестиядерным процессорами Intel Coffee Lake с интегрированной графикой Intel UHD 630.