Ученые боятся вскрывать гробницу китайского императора

Гробница императора Цинь Шихуанди все еще не изучена. Ученые опасаются ловушек, которые могут находиться в усыпальнице. Кроме того, исследователей пугает высокая концентрация ртути в гробнице.

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Ученые пытаются найти способ, который позволит изучить гробницу первого императора объединенного Китая Цинь Шихуанди. Вскрыть гробницу и исследовать ее пока нет возможности.

Ученых останавливает предупреждение древнего китайского историка Сыма Цянь, который описал всевозможные ловушки, установленные в гробнице для защиты от расхитителей.

Кроме того, ученые установили повышенную концентрацию ртути в усыпальнице. Ее использовали для создания символических водоёмов внутри гробницы.

По другой из версий, сам Цинь Шихуанди также пил вино с ртутью, пытаясь достичь бессмертия.

С учётом этих факторов китайские исследователи развивают методы дистанционного анализа, в том числе 3D-моделирование и применение нейросетевых технологий.

Ранее на западном берегу Нила в Куббат эль-Хава из гробницы были извлечены 10 мумий крокодилов. Также российская экспедиция Института востоковедения РАН во главе с доктором исторических наук Элеонорой Кормышевой нашла на территории Египта уникальную гробницу.