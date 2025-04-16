2025 год может войти в тройку самых жарких на планете

Нынешний год может войти в тройку самых жарких на планете. Об этом "Ленте.ру" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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При этом, подчеркнул он, это не означает, что в России будет особенно жаркое лето.

По его словам, речь идет о глобальной температуре, детализация по районам невозможна.

"То очень жарко будет на территории нашей страны, то на европейской, может быть, на сибирской, может быть, в северо-американской", - рассказал глава Гидрометцентра.

Вильфанда также спросили о вероятности наступления жаркого лета после теплой зимы.

Он ответил, что статистический анализ, который много раз проводился метеорологами, не подтверждает данный факт.