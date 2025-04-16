Acer представила дешевые камерофоны Super ZX

Компания Acer представила новые сверхбюджетные смартфоны Super ZX и Super ZX Pro. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Базовый Acer Super ZX предлагает 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 800 нит. За производительность гаджета отвечает чип MediaTek Dimensity 6300, дополненный до 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ.

Среди прочих параметров этой модели отмечается наличие тройной камеры на 64, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельной селфи-камеры, аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, сканера отпечатков пальцев в кнопке питания, стереодинамиков и защиты IP50.

Acer Super ZX Pro, в свою очередь, получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит, более мощный процессор Dimensity 7400, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор и скорость зарядки Pro-версии достались без изменений.

В числе прочих особенностей Super ZX Pro — фронтальная камера с разрешением 50 Мп и тройная задняя камера, состоящая из основного датчика на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX882, ультраширокоугольного модуля на 5 Мп и макрокамеры на 2 Мп.

Устройство также оснащается подэкранным сканером отпечатков пальцев, аудиосистемой Dolby Atmos, Wi-Fi 6, защитой от влаги и пыли по стандарту IP64 и стеклянной задней панелью.

Смартфоны представлены пока только в Индии по цене от 7990 рупий и от 17990 рупий (около 7,6 и 17,2 тыс. руб.) за Acer Super ZX и Super ZX Pro соответственно.