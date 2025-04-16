Найдена причина притяжения одноименно заряженных частиц в сверхчистой воде

Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) выяснили, что одноименно заряженные частицы в сверхчистой воде притягиваются и формируют стабильные кластеры из-за присутствия там экзополимерных прозрачных частиц. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

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В сообщении отмечается, что несмотря на то, что обычно в воде частицы с разным зарядом притягиваются, а с одинаковым - отталкиваются, за последние 90 лет многократно было описано парадоксальное явление - в водных растворах одинаково заряженные частицы при определенных условиях тоже могут притягиваться и формировать стабильные кластеры.

"Ученые КФУ установили: данное явление объясняется тем, что даже в сверхчистой деионизованной воде (включая стерильную) присутствуют экзополимерные прозрачные частицы - нерастворимые гелеподобные структуры биологического происхождения, состоящие из комплексов полисахаридов и других биомакромолекул", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, прозрачные экзополимерные частицы принимают участие в формировании стабильных коллоидных комплексов между одноименно заряженными частицами на большом расстоянии - от 200 до 600 нанометров. Причем эти прозрачные частицы самопроизвольно формируются из биомолекул-предшественников в воде, очищенной от каких-либо форм жизни.

По словам главного научного сотрудника НИЛ "Центр аналитической биофотоники и инженерии клеточной поверхности" Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Равиля Фахруллина, практическая значимость исследования заключается в понимании природы процессов, происходящих в воде, что необходимо для решения прикладных задач в области химии и биологии, например, для разработки антимикробных препаратов и покрытий.

"Ранее мы не знали о том, что в любой, даже самой чистой, воде могут присутствовать экзополимерные частицы биологического происхождения. Их присутствие не учитывается в лабораторных экспериментах. Вероятно, они принимают участие во многих химических реакциях в водных растворах, и их роль только предстоит выяснить", - заключил он.

Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030" и реализации гранта РНФ.