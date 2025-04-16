Магнитная буря усилилась на Земле

Магнитная буря на Земле усилилась с G1 до G2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики (ИПГ).

По данным Института, умеренные магнитные бури уровня G2 способны вызвать проблемы в энергетических системах. Также они опасны перебоями в радионавигации и нарушениями высокочастотной радиосвязи. Кроме того, бури вызывают полярные сияния на широтах до 50 градусов.

Ранее россиянам объяснили, для кого магнитные бури могут быть особенно опасны. Уточняется, что прежде всего колебаний магнитосферы стоит опасаться обладателям хронических заболеваний сердца, головы, сосудов, легких, печени и почек.