Магнитная буря на Земле увеличилась до четырех баллов по пятибалльной шкале

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Уровень магнитной бури на Земле достиг предпоследнего уровня мощности. Об этом, ссылаясь на данные Института прикладной геофизики, сообщает ТАСС.

Магнитная буря на Земле достигла предпоследнего уровня мощности
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В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли увеличилась по пятибалльной шкале до уровня G4 — «очень сильно».

Это может привести к существенным нарушениям в радиосвязи и многочасовым сбоям спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут наблюдаться даже в тропических широтах.

Магнитные бури обрушатся на Землю из-за солнечных выбросов

16 апреля на Земле началась магнитная буря. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, до планеты добрались «два огромных солнечных протуберанца, ударив по магнитосфере». Уровень G3 и G2 — сильная и средняя буря ожидаются 16 апреля, в ночь и на утро 17 апреля — G2 и G1 — средняя и слабая буря.

7 апреля сообщалось, что почти половина россиян испытывает неприятные симптомы во время возмущения магнитного поля Земли.

Ранее ученые раскритиковали шапочку из фольги как средство защиты от магнитных бурь.

Наука и техника
Евгений Тишковец