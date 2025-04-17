Магнитная буря на Земле достигла предпоследнего уровня мощности

Уровень магнитной бури на Земле достиг предпоследнего уровня мощности. Об этом, ссылаясь на данные Института прикладной геофизики, сообщает ТАСС.

© Газета.ru

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли увеличилась по пятибалльной шкале до уровня G4 — «очень сильно».

Это может привести к существенным нарушениям в радиосвязи и многочасовым сбоям спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут наблюдаться даже в тропических широтах.

Магнитные бури обрушатся на Землю из-за солнечных выбросов

16 апреля на Земле началась магнитная буря. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, до планеты добрались «два огромных солнечных протуберанца, ударив по магнитосфере». Уровень G3 и G2 — сильная и средняя буря ожидаются 16 апреля, в ночь и на утро 17 апреля — G2 и G1 — средняя и слабая буря.

7 апреля сообщалось, что почти половина россиян испытывает неприятные симптомы во время возмущения магнитного поля Земли.

Ранее ученые раскритиковали шапочку из фольги как средство защиты от магнитных бурь.