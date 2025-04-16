Создан ИИ для анализа 24 лет наблюдений за Солнцем

Российские ученые в сотрудничестве с коллегами из Австрии и США разработала систему искусственного интеллекта (ИИ) для обработки многолетних данных о Солнце. Проект, в котором участвовали специалисты Сколтеха, Грацского университета и Высокогорной обсерватории Национального центра атмосферных исследований США (HAO NSF NCAR), направлен на систематизацию разрозненных архивов наблюдений за солнечной активностью.

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За последние десятилетия накоплены огромные объемы данных, полученных с разных телескопов. Однако из-за различий в качестве снимков, методах съемки и технических характеристиках оборудования их сложно сопоставить. Новая ИИ-система решает эту проблему, объединяя информацию в единую модель.

В основе алгоритма — нейросети особого типа (GAN), которые состоят из двух частей. Одна искусственно ухудшает качество изображений, другая восстанавливает их до эталонного уровня. Это позволяет корректировать снимки, сделанные в разное время и с помощью разных инструментов, а также выявлять скрытые закономерности.

Технология уже обработала данные за 24 года наблюдений. Она повысила четкость изображений солнечного диска, снизила помехи в снимках с Земли и даже оценила магнитные поля на обратной стороне Солнца. Ученые надеются, что система поможет извлечь новую информацию из архивов, например, о связи солнечных циклов с «космической погодой».