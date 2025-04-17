Космонавт Зубрицкий рассказал об адаптации к состоянию невесомости

Космонавт Роскосмоса, шестой спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий, который выполняет свой первый космический полет, поделился опытом адаптации к невесомости на МКС.

"Первые несколько дней были адаптационными. Это привыкание к невесомости, привыкание к особенностям нахождения на станции, перемещение по станции, распределение внимания, чтобы не зацепить никакое оборудование, правильно группироваться, правильно перемещаться", - сказал он.

Космонавт отметил, что это же ощущение невесомости, отсутствия привычной оси координат, было его первым впечатлением на самой МКС.

"Ты можешь перемещаться в любую сторону, особенно при переходе между модулями. Ощущение невероятное того, что сначала голова не понимает, что хочет сделать твое тело и пытается тебя развернуть в сторону земли, которой нет, и приходится адаптироваться какое-то время к такого рода перемещениям. А так ощущение великолепное. Это невесомость, ощущение полета, легкость, свобода", - сказал Зубрицкий.

Он также сообщил, что экипаж вновь прибывших космонавтов с первых дней своего пребывания на МКС приступил к выполнению научной программы. В течение недели каждый день Зубрицкий выполняет от одного до трех медицинских экспериментов.

"Есть осознание того, что ты выполняешь очень важную работу", - поделился космонавт.

"Союз МС-27" 8 апреля успешно пристыковался к МКС. В состав экипажа корабля входит космонавт Роскосмоса, шестой спецкор ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий. Корабль также доставил на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и астронавта NASA Джонни Кима.