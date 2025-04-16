Экстремальная жара может свести человека с ума

Нарастающая жара, спровоцированная климатическими изменениями, способна серьёзно подорвать психологическое благополучие человечества. Согласно исследованию австралийских учёных, опубликованному в журнале Nature Climate Change, без решительных шагов по ограничению глобального потепления частота психических и поведенческих отклонений (ППР) к 2050 году рискует возрасти почти на 49 %.

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Анализируя данные здравоохранения Австралии за период 2003-2018 гг., эксперты обнаружили прямую корреляцию между аномально высокими температурами и всплеском госпитализаций, связанных с ППР — от тревожных расстройств и депрессии до шизофрении и аддикций. Например, во время 15-дневной волны зноя в Аделаиде в 2008 году количество госпитализированных детей увеличилось на 64 %, а среди пожилых пациентов — на 10 %.

Даже при умеренных климатических изменениях (рост температуры менее 3°C к 2100 году) к 2030-м годам распространённость психических заболеваний в Австралии прогнозируется на уровне 11 %, а к 2050-м — 27,5 %. При катастрофическом сценарии этот показатель приблизится к 49 %, причём наиболее пострадают территории, не адаптированные к экстремальному теплу.

Как поясняют авторы, зной способен дестабилизировать сон, обострять тревожность и ухудшать кислородное обеспечение мозга, что усложняет течение психических патологий. Особую группу риска составляют молодые люди: их занятость под открытым небом, пренебрежение защитными мерами и раннее проявление ППР делают их уязвимыми перед климатическими стрессорами.

Учёные настаивают: охрана психологического благополучия должна стать ключевым элементом стратегий адаптации к новым климатическим реалиям. Без системных мер повышение температур грозит перерасти в масштабный кризис, обременяющий общество ростом психических дисфункций.