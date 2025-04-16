В Млечном Пути найдены 44 системы, где может находиться «вторая Земля»

Швейцарские ученые создали нейросеть, которая обнаружила 44 планетные системы в галактике Млечный Путь, где потенциально может существовать планета, похожая на Землю.

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Исследователи из Бернского университета и Национального центра компетенции в области исследований PlanetS надеются, что каждая такая «вторая Земля» поможет лучше понять уникальность нашей Солнечной системы.

Следующим шагом станет проверка прогнозов искусственного интеллекта с помощью астрономических наблюдений. Это позволит ускорить поиск жизни за пределами Земли, пишет Forbes.