Магнитные бури накроют Землю 16 апреля

Магнитные бури, которые достигнут уровней G1–G2, накроют Землю 16 апреля.

Информация об этом появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

«Наиболее заметным результатом произошедшего всплеска (вспышечной активности на солнце — RT.) должны стать магнитные бури уровня G1-G2, которые прогнозируются на среду, 16 апреля. По ним сегодня будет выпущено отдельное сообщение», — говорится в публикации.

Старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков ранее заявил, что сильные вспышки на Солнце происходят довольно часто.

Невролог Фёдор Ларцев также рассказал, что колебания магнитного поля могут влиять на людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.