Как люди делают выбор без подсчетов и цифр

Как мы принимаем решения, когда перед нами нет четких чисел и вероятностей? Ученые из Йельского университета впервые смоделировали, как человек делает выбор, основываясь не на цифрах, а на описаниях возможных последствий.

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Ранее ученые создавали математические модели для прогнозирования поведения людей в ситуациях с конкретными числами — например, при выборе между гарантированной суммой денег и шансом выиграть больше. Такие модели помогают понять, как мозг принимает решения и что влияет на наш выбор в области финансов или медицины.

Однако в реальной жизни многие решения не основаны на точных числах. В новом исследовании, опубликованном в PLOS Computational Biology, ученые предложили участникам гипотетическую медицинскую ситуацию. Люди выбирали между различными методами лечения, каждый из которых был описан словами, а не числами. Например, один вариант предлагал «умеренное улучшение» состояния после травмы, другой — возможность полного восстановления, но с неизвестной вероятностью успеха.

На основе этих данных исследователи построили модель, способную оценить, как человек субъективно воспринимает предложенные варианты. Оказалось, что новая модель не только успешно справляется с такими качественными решениями, но и превосходит традиционные модели, опирающиеся на числовые данные.

Модель позволяет понять, как люди оценивают риск, неопределенность и потенциальные исходы в ситуациях, где нельзя все точно измерить. Также она помогает изучать, как эмоции — например, страх — влияют на наш выбор.