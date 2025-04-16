В России нашли артефакт с цитатой Канта

В Калининграде на острове Канта был обнаружен исторический артефакт — табличка с одним из главных императивов философа Иммануила Канта. Коллекционер Сергей Попов, получивший находку в подарок от знакомого, сообщил об этом изданию «Клопс».

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Табличка была найдена в воскресенье, 13 апреля, во время раскопок под мостом на острове. Знакомый Попова заметил интересный предмет в отвале, который оказался историческим артефактом. По его словам, такие таблички обычно вручались за достижения или использовались в качестве сувениров. Он предполагает, что это может быть копией памятной плиты, установленной под стенами Королевского замка в честь столетия со дня смерти Канта.

— Две вещи наполняют душу все новым и возрастающим восхищением и благоговением — звездное небо надо мной и моральный закон во мне, — написано на табличке.

Попов считает, что табличка могла быть изготовлена до начала Первой мировой войны. После тщательной очистки артефакта от окислов коллекционер планирует оставить его в личной коллекции, передает портал.

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