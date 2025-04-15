Microsoft подписала крупный контракт по удалению углерода

Microsoft подписала контракт на участие в проекте по удалению углекислого газа, который реализуется в Луизиане и, по заявлению компании, станет крупнейшим в мире постоянным проектом по улавливанию и хранению углерода. За 15 лет планируется вывести из атмосферы 6,75 миллиона тонн CO₂.

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Проект разрабатывается компанией AtmosClear, входящей в состав техасской Fidelis. Объект будет построен в порту Большого Батон-Руж. В качестве сырья для выработки энергии и последующего улавливания выбросов будут использоваться остатки от переработки сахарного тростника и древесные отходы. Захваченный углерод планируется хранить под землей.

Для Microsoft это часть стратегии по достижению углеродной нейтральности: компания ранее заявляла, что к 2030 году намерена стать "углеродно-отрицательной" — то есть удалять из атмосферы больше углекислого газа, чем выбрасывает. При этом, по итогам 2023 года, ее выбросы составили 17,2 млн тонн, что на 29% выше уровня 2020 года. Рост объясняется увеличением энергопотребления, в том числе из-за развития технологий искусственного интеллекта.

Ожидается, что строительство объекта начнется в 2026 году, а в 2029-м он выйдет на полную мощность. Fidelis оценивает инвестиции в $800 миллионов и прогнозирует создание около 75 постоянных и 600 временных рабочих мест.