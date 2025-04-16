Представлены наушники CMF Buds 2 с автономностью до 55 часов

CMF, дочерняя компания Nothing, готовится представить новые TWS-наушники – CMF Buds 2.

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Ключевые характеристики Buds 2 уже успели попасть в Сеть.

Характеристики

CMF Buds 2 сохранили узнаваемый дизайн, перекликающийся с предыдущей моделью, и предлагаются в фирменных цветах CMF Dark Gray и Orange, а также в новом варианте – Light Green.

Несмотря на более компактные 11-миллиметровые драйверы PMI (по сравнению с оригиналом), производитель заявляет, что благодаря калибровке Dirac Opteo наушники обеспечивают исключительно качественное звучание.

Модель оснащена гибридной системой активного шумоподавления (ANC) с уровнем до 48 дБ, что на 6 дБ выше, чем у предыдущей версии. Также поддерживается технология пространственного звука (Spatial Audio) для более глубокого погружения.

Время автономной работы достигает 13,5 часов, а с использованием зарядного кейса общее время прослушивания увеличивается до 55 часов – на 9,5 часов больше, чем у предшественников.

За подключение отвечает Bluetooth 5.4 с поддержкой Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, что обеспечивает быстрое и удобное сопряжение. Защита по стандарту IP55 делает наушники устойчивыми к воздействию влаги и пыли.

Интеграция ChatGPT, аналогичная той, что присутствует в смартфонах Nothing, расширяет функциональность устройства за счёт интеллектуальных возможностей.

Дата выхода и цена

CMF Buds 2 поступят в продажу 16 апреля по цене $60.