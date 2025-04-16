В работе Spotify произошел сбой

Масштабный сбой в работе стримингового сервиса Spotify наблюдается в некоторых странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, 61% пользователей жалуются на работу приложения, 24% испытывают трудности с потоковой передачей аудио, еще 15% отметили сбои в функционировании сайта.

Согласно сведениям Downdetector, более 48 тыс. пользователей сообщили о нарушениях в работе в США. Также сбои фиксируются в Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Франции и других странах.