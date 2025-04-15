OpenAI разрабатывает аналог X

Разработавшая чат-бота ChatGPT компания OpenAI работает над созданием социальной сети, схожей с X. Об этом сообщает The Verge.

По данным портала, проект находится на ранней стадии и в настоящее время вся работа ориентирована на генерацию изображений ChatGPT с элементами ленты новостей. Известно, что глава OpenAl Сэм Альтман в частном порядке просит сторонние организации высказать мнение о соцсети. При этом остается неясно, планирует ли компания выпустить ее в качестве отдельного приложения или намерена интегрировать ее в ChatGPT. Одна из идей будущего проекта заключается в использовании искусственного интеллекта для создания лучшего контента.

В The Verge считают, что запуск соцсети в рамках ChatGPT, скорее всего, усилит и без того ожесточенное соперничество Альтмана и Маска. Кроме того компания встанет на «путь столкновения» с Meta*, которая объявила о намерении добавить новостную ленту в свое грядущее отдельное приложение ИИ-ассистента.

*запрещена в РФ как экстремистская организация