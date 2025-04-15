Российские ученые изобрели уникальную иглу

Кажется, придумать новую иглу так же нереально, как придумать новое колесо. Наши предки уже получили на них патенты. И тем не менее на последнем международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед" именно игла стала для специалистов настоящей сенсацией. А конкретно речь идет о хирургической игле, разработанной группой ученых Нижегородского государственного университета им. Р. Е. Алексеева совместно с медиками Нижнего Новгорода и Татарстана.

© Российская Газета

Чем она привлекла медиков? Дело в том, что зашивание раны, казалось бы, самая последняя стадия операции, считается одним из сложнейших ее этапов. Сегодня в арсенале врачей разные хирургические иглы для самых разных видов операций. И тем не менее риск травматичности, излишних повреждений остается высоким. Кроме того, на сшивание ран нередко требуется немало времени. Особенно все эти проблемы усугубляются в цейтноте боевых условий, когда хирургу надо очень быстро закрыть раны разных форм и размеров. И здесь радикальным вариантом может стать изобретение ученых Нижнего Новгорода.

Эта игла в военно-полевых условиях позволяет быстро и надежно закрыть рану бойца

В чем его суть? Игла имеет необычную и оригинальную конструкцию, она защищена сразу несколькими патентами. Если совсем просто, то в ней вообще нет традиционной хирургической нити. Рана сшивается с помощью виниловых трубочек, внутри которых протянуты пластиковые ленты-стяжки.

Если же сложно, то конструкция облегчает прокалывание плотных тканей, обеспечивает глубокий и широкий захват тканей раны на ограниченном участке, надежную фиксацию трубчатого протектора, а также его атравматичное обратное проведение через толщу ткани вместе с пластиковыми лентами-стяжками.

- Такая игла позволяет максимально быстро закрыть даже обширную рану, может адаптироваться под любую поверхность благодаря регулируемому размеру. Кроме того, она меньше травмирует ткани, снижая риск послеоперационных осложнений и рецидивов заболеваний, - говорит один из авторов изобретения Евгений Тимофеев.

По словам ученого, эта игла в военно-полевых условиях позволяет быстро и надежно закрыть рану, чтобы в нее при эвакуации бойца не попало ничего, что может вызвать осложнение. И уже в стационаре снять эти швы, промыть рану и уже основательно ее зашить.

Работа шла в постоянном тесном контакте с практикующими хирургами. Они формулировали свои требования, которые разработчики сразу же воплощали в чертежи, а затем - и в опытные образцы будущей конструкции, и апробировали в условиях реальной операционной. Это помогло существенно повысить эффективность работы и сократить ее сроки.

Опытные образцы новых хирургических игл успешно прошли испытания в условиях клиник Нижнего Новгорода и Казани и получили положительные отзывы медиков.

Отметим, что профессор Евгений Тимофеев - специалист в области разработки техники и устройств СВЧ. Как же он оказался изобретателем иглы?

- Вообще-то не случайно, - рассказывает ученый. - Много лет назад я подружился с хирургом, который делал мне операцию. Мы периодически встречались, он со мной делился своими профессиональными проблемами, обсуждали, какие нужны инструменты, чтобы проводить операции с меньшим травматизмом. Когда я стал рассказывать об этих проблемах своим товарищам в университете, они заинтересовались, говорят, а давайте попробуем что-то придумать. Постепенно у нас сформировалась группа - медик, физик, электронщик и мастер, что называется, на все руки. В нашем "портфеле" уже много предложений на новые медицинские инструменты.

Так, однажды в сферу интересов ученых попала хирургическая игла. Из хобби она постепенно превратилась в важнейший проект, выиграла вузовский грант, а на изобретательском салоне поразила даже Архимедов.