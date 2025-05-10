Почему перед сном человек чувствует прилив энергии?

После длинного рабочего дня к моменту, когда пора ложиться спать, многие люди ощущают утомление. Но иногда бывает прямо наоборот — человек чувствует себя бодро, и в сон совсем не клонит. Портал livescience.com рассказал, почему так получается.

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Частично феномен второго дыхания происходит от циркадных ритмов — 24-часовых циклов, контролируемых регионом мозга под названием гипоталамус. Например, циркадный ритм помогает регулировать ощущения бодрости и сонливости. В рамках этого цикла сна и бодрствования есть определенный период после заката — т.н. «вечернее второе дыхание», во время которого уровень энергии подскакивает вверх.

Так происходит из-за того, что сигналы бодрствования организма сохраняются сравнительно высокими, а сигналы сонливости, такие как гормон мелатонин, еще не вступают в полную силу. Если рассматривать это явление с эволюционной точки зрения, то прилив энергии мог помогать нашим предкам завершать важные повседневные задачи — например, готовку пищи и осмотр убежища на предмет опасностей.

Обычно вечернее второе дыхание длится несколько часов, однако его точная длительность варьируется от человека к человеку. Для сов, предпочитающих ночной образ жизни, она может быть дольше, чем для жаворонков, которым легче заснуть раньше.

Хотя прилив энергии перед сном — естественная часть циркадного ритма человека, особенности психического здоровья и образа жизни могут усилить его. Тревожность, работа поздним вечером, серфинг по социальным сетям и другие стимулирующие активности приводят к выработке гормонов стресса, которые повышают бодрость.

Использование электронных экранов перед сном также может привести к нарушению сна. Исследования показывают, что синий свет, излучаемый электронными устройствами, подавляет выработку гормона сна мелатонина. По сути, они «обманывают» мозг и заставляют его работать так, словно за окном день, а не ночь.

Еще один распространенный виновник ночного бодрствования — желание наверстать свободное время перед сном. Подобной привычкой часто страдают те, кому по будним занятым дням некогда тратить время на развлечения или хобби — они наверстывают упущенное, откладывая сон. Обычно эти хобби тоже входят в список стимулирующих активностей, а это дополнительно повышает бодрость.

По мнению ученых, с внезапным приливом энергии перед сном не стоит бороться — его лучше принять. Например, перед постелью можно заняться мелкими домашними делами: это может даже помочь заснуть лучше благодаря снижению стресса. Но освещение желательно держать минимальным и теплым. По результатам двух маленьких научных работ 2011 и 2012 года свет красных оттенков повышает уровни мелатонина и улучшает качество сна, поддерживая внутренние циркадные часы человека.