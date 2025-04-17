Google выпустила бесплатную версию ИИ-видеогенератора Veo 2

Google открыла бесплатный доступ к своему инструменту для создания видео Veo 2, интегрированному в приложение Gemini. Veo 2 — это генеративная ИИ-модель, способная превращать текст в высококачественные видео с разрешением до 4K, ранее доступная только подписчикам премиум-плана.

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Бесплатная версия имеет ограничения, такие как лимиты на количество генерируемых видео и экспорт в низком разрешении. Ранее в коде инструмента упоминались «кредитные лимиты» и необходимость апгрейда для снятия ограничений.

Это решение продолжает тренд Google по расширению доступа к ИИ: недавно функция Deep Research также стала общедоступной с некоторыми лимитами. Запуск бесплатного Veo 2 поставил Google в прямую конкуренцию с платформами вроде Runway и Pika. Правда, широкой аудитории ещё предстоит поэкспериментировать с видеогенерацией.