В Китае внезапно скончались ключевые ученые по ИИ

Издание South China Morning Post (SCMP) проявило беспокойство в своем материале в связи со странными ранними смертями китайских ученых, которые сделали важнейшие открытия в области искусственного интеллекта (ИИ). В публикации говорится, что это вызывает опасения по поводу давления на индустрию во время "технологической войны между США и Китаем".

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Так газета сообщает о смерти в 2022 году в возрасте 45 лет от внезапной болезни эксперта по компьютерному зрению, главного научного сотрудника пекинской компании Megvii Technology Сунь Цзяня.

В мире впервые родился ребенок, зачатый с помощью ИИ

В 2023 году по пути на "важную миссию" погиб 38-летний полковник Фэн Янхэ, который специализировался на военном планировании с помощью ИИ.

В статье сообщается, что индустрия развивается слишком быстро, а конкуренция крайне жесткая. Ученые при этом работают в напряженном темпе и с риском для здоровья.