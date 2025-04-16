Ученые вывели формулу идеального дня

Ученые из Канады рассчитали, как следует построить свой день, чтобы он получился идеальным. Формула подразумевает шесть часов семейного времяпрепровождения, два часа общения с друзьями, 1,5 часа социализации и два часа занятий спортом. Еще час отводится на приемы пищи.

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Также идеальный день должен включать не более шести часов работы и не более 15 минут на дорогу. Просмотру телевизора и времяпрепровождению с компьютером, телефоном и планшетом следует уделять не больше часа в день.

Эксперты из Университета Британской Колумбии отметили, что жизнь «требует сложных компромиссов между конкурирующими видами деятельности». Новое исследование помогло понять, что отличает обычный день от «лучшего».

Команда проанализировала данные масштабных опросов, проведенных в 2013 и 2021 годах. Они представляли собой обзор жизни среднестатистического американца. Участники рассказали, сколько времени уделяют различным видам деятельности: работе, общению, уходу за детьми, досугу, волонтерству и так далее.

Затем искусственный интеллект систематизировал информацию и определил, какие виды деятельности дали наибольший положительный эффект у респондентов. Оказалось, что наиболее важным видом деятельности для хорошего дня является общение с семьей. Время, проведенное с друзьями, также принесло «безграничный положительный эффект». Благотворны оказались физические упражнения и занятия спортом.

Работа, напротив, уменьшала вероятность хорошо провести день, если люди трудились более шести часов. Негативный эффект, как ни странно, показала трата любого количества времени на досуг и расслабление. Под досугом большинство респондентов подразумевали просмотр фильмов и «сидение» в телефоне. Эксперты заключили, что время, проведенное у экрана, не способствует счастью, сообщает PsyArXiv.

Ранее ученые рассказали, как пережить длительный стресс на работе. В трудные времена лучше смотреть в будущее, а не жить настоящим. Исследование, в котором приняли участие больше 200 человек, показало надежды на будущее больше связаны со счастьем.