Яндекс будет внедрять системы «умного» дома в строящиеся дома

«Яндекс» выходит на новый уровень автоматизации жилья: компания начала переговоры с девелоперами и операторами систем «умных» зданий, чтобы подключить свои устройства к инфраструктуре многоквартирных домов. По словам Александра Тимченко, руководителя команды «Умного дома с Алисой», партнёрские застройщики будут предлагать пакеты «умных» устройств уже в готовых квартирах или как дополнительную опцию. Кроме того, технологии позволят управлять не только квартирой, но и внешней инфраструктурой: домофонами, шлагбаумами и другими элементами общего пользования.

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Первый пилотный проект должен стартовать в ближайшее время, хотя подробности пока держатся в секрете. Источники в компании сообщили, что «Яндекс» ведёт переговоры с такими крупными застройщиками, как MR Group и ПИК, и планирует оснастить до 200 тысяч квартир к 2030 году. Уже подтверждено сотрудничество с разработчиками софта для «умных» зданий — Ujin и «Спутником», что упростит интеграцию голосового помощника с текущими системами автоматизации. Представители MR Group заявили, что будущие владельцы квартир смогут получить комплекты устройств и управлять ими через «Алису».

Гендиректор компании «Юникорн», разработавшей платформу Ujin, Светлана Перминова уточнила, что их система также совместима с другими российскими голосовыми помощниками, включая «Салют», от «Сбера» и «Марусю» от VK. Это делает решение гибким для интеграции. Тимченко отметил, что «Яндекс» ориентируется на создание удобных пакетных предложений для застройщиков, чтобы предустановка технологий стала неотъемлемой частью современных квартир.