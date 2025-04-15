Telegram удалил несколько популярных ботов

Портал «Код Дурова» рассказал, что несколько известных ботов в Telegram, в том числе популярный @getSendGiftsBot, были заблокированы.

Этот бот обладал «уникальной функцией» отслеживания перемещения коллекционных подарков пользователей, предоставляя информацию об истории владения, стоимости, продажах, переводах и многом другом. Однако создатель бота считает, что его заблокировали за выдачу данных о движении подарков в Telegram, особенно тех, которые относятся к категориям «обычные», «редкие» и «коллекционные».

Автор бота считает, что блокировка произошла не из-за его истории владения NFT, а за сбор и предоставление данных о перемещении подарков между пользователями. Создатель вскользь упомянул, что блокировка была вызвана созданием «вредоносного бота». В результате был запущен новый бот с аналогичными функциями.

По сообщениям источника, эксперт аналитического сервиса Giftstat.com, считает, что, судя по всему, Telegram «скорее всего внедрил алгоритм автоматической блокировки» подобных ботов. Вероятно, это борьба мессенджера с ботами, «которые собирают информацию о пользователях в чатах». И всё это основано на правилах Telegram API.