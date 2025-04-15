Остров Хайнань определен центром развития коммерческой космонавтики Китая. Об этом со ссылкой на правительственный документ пишет газета Global Times.

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Как говорится в опубликованном документе, в рамках международной космической базы города Вэньчан, расположенного на северо-востоке провинции Хайнань, предполагается развитие промышленного кластера, охватывающего коммерческие запуски, производство ракет и спутников, а также поддержку спутниковых приложений.

В марте издание SpaceNews сообщило, что Китай успешно запустил 18 полярно-орбитальных спутников связи Qianfan (G60), аналоги американской системы Starlink. Ракета Long March 8 с космическими аппаратами стартовала с коммерческой площадки космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.