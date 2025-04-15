Хайнань определен центром развития коммерческой космонавтики Китая

Lenta.ru

Остров Хайнань определен центром развития коммерческой космонавтики Китая. Об этом со ссылкой на правительственный документ пишет газета Global Times.

Хайнань определен центром развития коммерческой космонавтики Китая
© Lenta.ru

Как говорится в опубликованном документе, в рамках международной космической базы города Вэньчан, расположенного на северо-востоке провинции Хайнань, предполагается развитие промышленного кластера, охватывающего коммерческие запуски, производство ракет и спутников, а также поддержку спутниковых приложений.

В марте издание SpaceNews сообщило, что Китай успешно запустил 18 полярно-орбитальных спутников связи Qianfan (G60), аналоги американской системы Starlink. Ракета Long March 8 с космическими аппаратами стартовала с коммерческой площадки космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

Наука и техника
Хайнань
Вэньчан
Китай