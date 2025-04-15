Скалы показали, как вода помогла сформировать мир

Скалы возрастом 1,6 млрд лет показали, как вода помогла сформировать мир
Новое исследование от Университета Кертина (Австралия) показывает, что вода оказала гораздо большее влияние на образование первых континентов, чем считалось ранее. Эти выводы, опубликованные в журнале Nature, могут переосмыслить наше понимание эволюции Земли.
Ученые изучали породы возрастом 1,6 миллиарда лет, найденные в Джорджтаунском инлиере (участок старой коры, который обнажился благодаря процессам эрозии или тектоническим сдвигам) на северо-востоке Квинсленда, Австралия. Это место содержит одни из наиболее хорошо сохранившихся фрагментов континентальной коры — внешнего твердого слоя Земли, на котором располагаются материки и океаны.
Что обнаружили исследователи?
Ранее считалось, что формирование континентов связано преимущественно с процессами в мантии Земли. Однако результаты исследования выявили двойственную роль воды: она поступала как снаружи, насыщая древние вулканические породы, извергавшиеся на дне океана, так и из внутренних слоев Земли, что обеспечивало дополнительное влияние на процесс. Такая комбинация водных источников способствовала частичному плавлению пород при температуре от 700 до 750 °C и преобразованию их в гранит, основной строительный материал континентальной коры.
«Два источника воды… подпитывали цепную реакцию плавления, которая длилась миллионы лет и помогла сформировать строительные блоки континентов, на которых мы живем сегодня», — поясняет ведущий автор исследования, доктор Сильвия Воланте.
Ученые измеряли уровни изотопов кислорода в породах, чтобы отследить происхождение воды. Они зафиксировали существенные отличия между исходными вулканическими породами и гранитами, в которые они трансформировались. Эти данные указывают на значительный вклад воды из глубин Земли в процесс плавления и формирования континентальной коры.
«Мы смогли увидеть все стадии формирования континентальной коры, запечатленные в породах возрастом в миллиарды лет», — отметил профессор Чжэн Сян Ли, соавтор исследования.
Это открытие помогает лучше понять процессы формирования континентов и роль воды как ключевого элемента, влияющего на геологические процессы с самых ранних этапов истории Земли. Ученые не исключают возможные аналогичные процессы на других планетах или лунах с наличием воды.