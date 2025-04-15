Скалы показали, как вода помогла сформировать мир

Новое исследование от Университета Кертина (Австралия) показывает, что вода оказала гораздо большее влияние на образование первых континентов, чем считалось ранее. Эти выводы, опубликованные в журнале Nature, могут переосмыслить наше понимание эволюции Земли.

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Ученые изучали породы возрастом 1,6 миллиарда лет, найденные в Джорджтаунском инлиере (участок старой коры, который обнажился благодаря процессам эрозии или тектоническим сдвигам) на северо-востоке Квинсленда, Австралия. Это место содержит одни из наиболее хорошо сохранившихся фрагментов континентальной коры — внешнего твердого слоя Земли, на котором располагаются материки и океаны.

Что обнаружили исследователи?

Ранее считалось, что формирование континентов связано преимущественно с процессами в мантии Земли. Однако результаты исследования выявили двойственную роль воды: она поступала как снаружи, насыщая древние вулканические породы, извергавшиеся на дне океана, так и из внутренних слоев Земли, что обеспечивало дополнительное влияние на процесс. Такая комбинация водных источников способствовала частичному плавлению пород при температуре от 700 до 750 °C и преобразованию их в гранит, основной строительный материал континентальной коры.

«Два источника воды… подпитывали цепную реакцию плавления, которая длилась миллионы лет и помогла сформировать строительные блоки континентов, на которых мы живем сегодня», — поясняет ведущий автор исследования, доктор Сильвия Воланте.

Ученые измеряли уровни изотопов кислорода в породах, чтобы отследить происхождение воды. Они зафиксировали существенные отличия между исходными вулканическими породами и гранитами, в которые они трансформировались. Эти данные указывают на значительный вклад воды из глубин Земли в процесс плавления и формирования континентальной коры.

«Мы смогли увидеть все стадии формирования континентальной коры, запечатленные в породах возрастом в миллиарды лет», — отметил профессор Чжэн Сян Ли, соавтор исследования.

Это открытие помогает лучше понять процессы формирования континентов и роль воды как ключевого элемента, влияющего на геологические процессы с самых ранних этапов истории Земли. Ученые не исключают возможные аналогичные процессы на других планетах или лунах с наличием воды.