Летчик-космонавт Михаил Корниенко отмечает юбилей

Сегодня летчик-космонавт РФ, Герой России Михаил Корниенко принимает поздравления с юбилеем.

Михаил Корниенко дважды работал на орбите. Причем во второй раз это был первый годовой полет на Международной космической станции, в котором наряду с нашим космонавтом участвовал американский астронавт Скотт Келли. Ключевым отличием той миссии от более ранних стало наличие на МКС нового инструментария, который фиксировал физиологическое состояние Келли и Корниенко. Длительность миссии составила 340 суток 08 часов 42 минуты.

Выбор на Михаила Корниенко и Скотта Келли выпал не случайно: один опытный космонавт, другой не менее опытный астронавт. Они составили достойный тандем. Но уникальность полета была еще в том, что у Келли есть брат-близнец Марк, тоже астронавт! И вот это, как говорится, супер. Марк был в качестве "контрольной группы" в эксперименте: ученым было интересно сравнить влияние космоса на похожие организмы.

В общей сложности за два полета Михаил Борисович провел на околоземной орбите более 516 дней. Но, как отмечают коллеги, и сейчас, уйдя из отряда космонавтов, он продолжает стремиться вверх, покорять новые вершины.

Среди его увлечений - полеты в качестве частного пилота на самолетах и вертолетах, прыжки с парашютом, а также альпинизм. Причем в его альпинистском багаже - даже восхождение на вершину Килиманджаро.

А в прошлом году 12 апреля Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов совершили первый в мире стратосферный прыжок с борта самолета Ил-76 с высоты более 10 тысяч метров на Северный полюс. Трое рекордсменов находились в свободном падении около двух минут и раскрыли парашюты на высоте около 1 километра. Высотное снаряжение, которое они использовали, разработано в НПП "Звезда, где создаются скафандры, а также разрабатываются системы жизнеобеспечения высотных полетов и космических исследований. Оборудование впервые было испытано в реальных условиях низких температур и давления.