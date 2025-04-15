Инсайдер рассказал подробности об экранах складного iPhone

Портал MacRumors обратил внимание на сообщение известного китайского инсайдера Digital Chat Station, который рассказал, какой экран получит складной iPhone.

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По данным источника, будущий складной iPhone, или iPhone Fold, получит два экрана — внутренний с разрешением 2713 x 1920 и внешний с разрешением 2088 x 1422. Внутренний дисплей будет иметь диагональ около 7,76" и получит подэкранную камеру, соотношение сторон составит 4:3. Внешний дисплей получит диагональ 5,49".

Размеры дисплея, о которых говорит Digital Chat Station, подтвердил и аналитик Apple Минг-Чи Куо.

Кроме того, по слухам, Apple также работает над складным планшетом — гибридом Pad и MacBook, — в котором будет использоваться технология Face ID под дисплеем. Куо также предсказывает использование двойных линз в задней камере складного iPhone и отказ от Face ID в пользу боковой кнопки Touch ID, чтобы сохранить внутреннее пространство.