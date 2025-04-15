Инсайдер рассказал подробности об экранах складного iPhone

Инсайдер: складной iPhone получит два экрана размером 7,76" и 5,49"
Портал MacRumors обратил внимание на сообщение известного китайского инсайдера Digital Chat Station, который рассказал, какой экран получит складной iPhone.
По данным источника, будущий складной iPhone, или iPhone Fold, получит два экрана — внутренний с разрешением 2713 x 1920 и внешний с разрешением 2088 x 1422. Внутренний дисплей будет иметь диагональ около 7,76" и получит подэкранную камеру, соотношение сторон составит 4:3. Внешний дисплей получит диагональ 5,49".
Размеры дисплея, о которых говорит Digital Chat Station, подтвердил и аналитик Apple Минг-Чи Куо.
Кроме того, по слухам, Apple также работает над складным планшетом — гибридом Pad и MacBook, — в котором будет использоваться технология Face ID под дисплеем. Куо также предсказывает использование двойных линз в задней камере складного iPhone и отказ от Face ID в пользу боковой кнопки Touch ID, чтобы сохранить внутреннее пространство.